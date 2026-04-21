С 30 апреля в Москве закроют участок Арбатско-Покровской линии метро

С 30 апреля в Москве временно закроют станции "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе" на Арбатско-Покровской линии метро. Ограничения связаны со строительством новой Рублево‑Архангельской линии.

По словам руководителя проектного бюро Юрия Моторичева, запуск новой линии поможет перераспределить пассажиропоток и снизить нагрузку на другие ветки метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.