"Новости дня": современные электробусы вышли на маршруты № 663 и 656 в Москве

Современные электробусы вышли на маршруты № 663 и 656 в Москве. Маршруты проходят через районы Западное Дегунино, Дмитровский, Бескудниковский, Косино-Ухтомский и Некрасовка. Жители могут доехать до больниц, поликлиник, школ, детских садов и трех станций метро и Московских центральных диаметров.

В электробусах есть разъемы для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках и валидаторы возле дверей для удобной оплаты проезда. Велосипеды, коляски и крупный багаж пассажиры размещают на специальной площадке. Машины оборудованы видеокамерами снаружи и внутри.

