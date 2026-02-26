Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 12:30

Транспорт

Москвичи и туристы могут воспользоваться оплатой по биометрии на всех станциях метро

Москвичи и туристы могут воспользоваться оплатой по биометрии на всех станциях метро

В Дептрансе Москвы рассказали, как работает система беспилотного поезда в метро

Количество электромобилей в Москве превысило 40 тысяч

Собянин: в 2026 году планируется завершить обновление Ленинградского вокзала

РЖД продлили скидку для детей от 10 до 17 лет

Россияне застряли в Таиланде из-за технических проблем авиакомпании

Оплата по биометрии появится во всем городском транспорте Москвы в 2026 году

Собянин: открыт прямой выезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 февраля

За грязные номера на машине россияне могут лишиться водительских прав

Оплата по биометрии работает на всех станциях Московского метро, интегрирована во все турникеты. Для использования технологии нужно загрузить фото лица в приложение "Метро Москвы". После этого можно оплачивать поездки без банковской карты.

Заместитель начальника Московского метрополитена Жанна Ермолина напомнила, что оплата по биометрии заработала в Москве в октябре 2021 года сразу на всех станциях метро. Нигде в мире оплата проезда по распознаванию лица не действует в таком масштабе, как в столице России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнастасия Тареева

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика