Москвичи и туристы могут воспользоваться оплатой по биометрии на всех станциях метро

Оплата по биометрии работает на всех станциях Московского метро, интегрирована во все турникеты. Для использования технологии нужно загрузить фото лица в приложение "Метро Москвы". После этого можно оплачивать поездки без банковской карты.

Заместитель начальника Московского метрополитена Жанна Ермолина напомнила, что оплата по биометрии заработала в Москве в октябре 2021 года сразу на всех станциях метро. Нигде в мире оплата проезда по распознаванию лица не действует в таком масштабе, как в столице России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.