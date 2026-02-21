21 февраля, 09:45Происшествия
Россияне застряли на острове во Вьетнаме из-за поломки канатной дороги
Россияне застряли на острове из-за вышедшей из строя самой длинной канатной дороги в мире во Вьетнаме. Туристы ждали более трех часов доставки в отель.
Канатная дорога соединяет острова Фукуок и Хон Тхом. Поломка электропроводки совпала с туристическим пиком. В момент аварии на острове Хон Тхом находилось более 8 тысяч человек из разных стран, включая россиян.
