"Новости дня": новые поезда "Москва-2026" появятся в столичном метро

В столичной подземке продолжается масштабное обновление подвижного состава. На смену старым поездам приходит новейшая серия "Москва-2026". Город закупит 312 таких вагонов.

На Большой кольцевой линии продолжатся испытания первого поезда без машиниста. Автоматика позволит сократить интервалы в часы максимальной загрузки до 90 секунд. Полноценный запуск беспилотного состава с пассажирами состоится через год.

