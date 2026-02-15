Три городских вокзала построили и отремонтировали в Москве в 2025 году

Строительство и реконструкцию 3 московских городских вокзалов (МГВ) завершили в Москве в 2025 году. Работы провели на МГВ Щербинка, МГВ Курская и МГВ Петровско-Разумовская.

В этом году строительство и реконструкция затронут МГВ Москва-Сити, МГВ Серп и Молот, МГВ Железнодорожная, МГВ Беговая и МГВ Царицыно. Кроме того, планируется закончить комплексное обновление Ленинградского вокзала.

