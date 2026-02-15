Форма поиска по сайту

15 февраля, 10:30

Транспорт

Три городских вокзала построили и отремонтировали в Москве в 2025 году

Три городских вокзала построили и отремонтировали в Москве в 2025 году

Повышение утильсбора увеличило себестоимость импортируемых китайских автомобилей

В Москве началась подготовка к сезону речной навигации

В Москве водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы

В Москве к 2032 году построят 34 станции метро и 3 электродепо

Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

48 вагонов "Москва-2026" курсируют на Замоскворецкой линии московского метро

Сергей Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

В Москве электросуда следуют с увеличенными интервалами из-за ледовой обстановки

80 лет исполняется британскому двухэтажному автобусу Routemaster

Строительство и реконструкцию 3 московских городских вокзалов (МГВ) завершили в Москве в 2025 году. Работы провели на МГВ Щербинка, МГВ Курская и МГВ Петровско-Разумовская.

В этом году строительство и реконструкция затронут МГВ Москва-Сити, МГВ Серп и Молот, МГВ Железнодорожная, МГВ Беговая и МГВ Царицыно. Кроме того, планируется закончить комплексное обновление Ленинградского вокзала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

