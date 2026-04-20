20 апреля, 22:30Мэр Москвы
Собянин: станция "Бульвар Генерала Карбышева" расширит возможности для поездок
На северо-западе Москвы завершается строительство станции метро "Бульвар Генерала Карбышева", которая расширит возможности для поездок. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
С открытием станции улучшится транспортное обслуживание сразу двух крупных районов. Поездки на современных составах будут комфортными, а время в пути заметно сократится.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.