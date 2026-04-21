Москвичей просят пересесть на автобусы КМ из-за закрытия части красной ветки метро

Между станциями "Сокольники" и "Парк Культуры" Сокольнической линии столичного метро приостановлено движение поездов. Горожан просят пересесть на другие линии метро или воспользоваться наземным транспортом.

Движение остановлено из‑за технической неисправности поезда на станции "Красные ворота". Вдоль закрытого участка Сокольнической линии запустили компенсационные автобусы.

