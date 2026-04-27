Снегопад и штормовой ветер обрушились на Москву

На Москву 27 апреля обрушились штормовой ветер и рекордный для конца апреля снегопад. Горожан просят пересесть на метро и по возможности отказаться от поездок на машине.

Сильный ветер повалил деревья на Федеративном и Севастопольском проспектах, повреждены автомобили и перекрыты дворы. В городе остановлена аренда самокатов, каршеринг блокирует машины на летней резине, корректируется движение трамваев. В столичных аэропортах фиксируются задержки.

Аномальная погода связана с циклоном, который формируется над Балтийским морем. По прогнозам синоптиков, сильный ветер и мокрый снег сохранятся до конца апреля. Потепление ожидается ближе к майским праздникам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.