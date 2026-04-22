В России пересмотрели меры финансовой поддержки многодетных семей. Родители не лишатся пособия, даже если их заработок превысил порог. По новым правилам, при превышении дохода не более чем на 10% семья продолжит получать 50% от прожиточного минимума на ребенка.

Изменения внесены в порядок назначения единого пособия. Новые правила распространяются на правоотношения с 1 января 2026 года. Отказы в пособии, полученные в этом году, пересмотрят автоматически. Повторно обращаться и подавать документы не нужно. Уведомление родители получат в личном кабинете на "Госуслугах".

