20 марта, 07:45
Библиотеки стали точкой притяжения для москвичей
Библиотеки снова становятся точкой притяжения для москвичей. Жители столицы приходят туда не только за книгами, но и за атмосферой. Особенно активно такие пространства осваивают зумеры, превращая их в новый городской тренд.
Посетители отмечают, что работать в окружении книг и людей комфортнее. Возникает ощущение коллективной причастности. Читатели ценят бумажные книги за особые ощущения, запах страниц и шуршание.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.