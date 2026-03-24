Москвичи стали чаще прибегать к окрашиванию собак у грумеров

Москвичи все чаще прибегают к услугам груминга, чтобы изменить цвет шерсти собак. Хозяева сознательно идут на такие изменения, чтобы подчеркнуть индивидуальность свою и питомца. Цена процедуры зависит от сложности и составляет от 2 до 10 тысяч рублей за многослойный рисунок.

Грумер Елена Севастьянова рассказала, что для окрашивания используется безаммиачная краска, которая держится порядка месяца. Врачи и эксперты по поведению животных смотрят на тренд настороженно. Ветеринар Роман Чоботок предупредил, что повышенное внимание незнакомцев может создавать серьезный дискомфорт для животного.

