В России изменили правила подсчета стажа для многодетных родителей

Правительство РФ изменило правила подсчета стажа для многодетных родителей. Было исключено ограничение, по которому в страховой стаж можно было включить не более 6 лет ухода за детьми.

Теперь периоды декрета до 1,5 года будут учитываться полностью, независимо от числа детей в семье. Нововведение коснется родителей, которые воспитывают пятерых и более детей, и позволит им рассчитывать на более высокие пенсионные выплаты.

