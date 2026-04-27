Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за непогоды в Москве. Улицы заметает снегом, находиться на улице опасно. Падают деревья и ломаются ветки. На Шоссе Энтузиастов большая палка упала с высоты в паре сантиметров от прохожего.

Арендные электросамокаты переведены в режим паузы, начать поездку не получится. Мокрый снег ухудшает сцепление колес с дорогой. Водителям, которые переобули резину на летнюю, рекомендовано использовать общественный транспорт или отказаться от поездок на машине.

