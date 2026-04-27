Автономный трамвай "Львенок-Москва" признан лучшим инновационным проектом в столице

Автономный трамвай "Львенок-Москва" стал победителем премии Tech & AI Awards 2026 как лучший инновационный проект с уникальной системой аккумуляторов в столице. Такой транспорт работает на Московских трамвайных диаметрах Т1 и Т2, а также на маршруте № 5.

На части пути трамвай движется от контактной сети и заряжает аккумуляторы. На автономном участке он опускает пантограф и едет в режиме электробуса. Время в пути до центра сокращается на 20 минут. На Т2 трамваи следуют каждые 6 минут.

