Столичные парки закрылись для посещения из-за снегопада и ветра

Столичные парки временно закрылись для посещения из-за снегопада и шквалистого ветра. Это Лианозовский, Лефортовский и Таганский парки, а также Сокольники, Северное Тушино, сад "Эрмитаж" и имени Баумана, зоны отдыха "Терлецкая дубрава" и "Покровский берег", усадьба Воронцово.

Кроме того, временно нельзя будет попасть в ботанический сад МГУ "Аптекарский огород". Москвичей призвали избегать прогулок под деревьями и не останавливаться под ними.

