В Москве представили парфюмерную карту России, созданную незрячими детьми

В столице воспитанники Центра социальной интеграции создали уникальные аромакомпозиции, передающие характер и настроение разных регионов страны. Среди них оказались Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград и Суздаль.

Дети с проблемами со зрением работали в рамках инклюзивного проекта совместно с Национальным центром "Россия" и участвовали в специализированных курсах парфюмерии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.