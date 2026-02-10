10 февраля, 11:30Город
"Мой район. Место встречи": Косино-Ухтомский район с Еленой Цыплаковой
Народная артистка России Елена Цыплакова посетит район Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Зрители узнают, где в городе работала известная лимнологическая станция, чем знамениты три легендарных Косинских озера и где на самом деле начиналась история флота Петра I.
Также в программе ветеринарный врач расскажет, как правильно подкармливать городских птиц во время зимней прогулки и как подготовить к ней своего четвероногого друга. Эксперт-нейропсихолог проведет тренировку когнитивных навыков и поделится секретами улучшения памяти.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".