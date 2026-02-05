Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 февраля, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": район Коньково с Евгением Дятловым

"Мой район. Место встречи": район Коньково с Евгением Дятловым

Коньково – район на юго-западе Москвы, чья история тесно связана с именами выдающихся деятелей культуры. Сегодня местные жители не только бережно хранят это наследие, но и сами активно создают новые творческие проекты.

Вместе с актером Евгением Дятловым зрителям предстоит прогулка по знаковым местам района, чтобы увидеть его современные изменения. В программе расскажут, с чего лучше начинать знакомство с искусством и какую роль в этом играют местные галереи.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

