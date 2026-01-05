"Новости дня": капитальный ремонт завершился на улице Генерала Тюленева

Дом на улице Генерала Тюленева в Москве капитально отремонтировали по новой технологии. Благодаря этому здание не только преобразилось внешне, но и стало лучше сохранять тепло.

Новая технология заключается в использовании специальных панелей, которыми был обшит фасад здания. Они отличаются прочностью и долговечностью, а также могут выдерживать большие перепады температур. Чтобы дом приобрел яркий и свежий вид, использовались цветные панели.

