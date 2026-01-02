Форма поиска по сайту

Новости

02 января, 23:30

Общество

Москвичи взвешиваются на мандариновых весах после новогоднего застолья

Москвичи озаботились своими фигурами после новогоднего застолья. На Арбате снова огромные очереди к мандариновым весам. Там бесплатно можно узнать свой вес в пересчете на цитрусовые.

Взвешиваются целыми компаниями, а ожидание в очереди превращается в веселое общение. Пока одни радуются необычным снимкам, другие в шутку рассуждают, сколько бы они весили, например, в тазиках оливье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоЕкатерина Ефимцева

