Москвичи взвешиваются на мандариновых весах после новогоднего застолья

Москвичи озаботились своими фигурами после новогоднего застолья. На Арбате снова огромные очереди к мандариновым весам. Там бесплатно можно узнать свой вес в пересчете на цитрусовые.

Взвешиваются целыми компаниями, а ожидание в очереди превращается в веселое общение. Пока одни радуются необычным снимкам, другие в шутку рассуждают, сколько бы они весили, например, в тазиках оливье.

