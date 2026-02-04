Форма поиска по сайту

04 февраля, 11:30

"Мой район. Место встречи": район Солнцево с Юрием Черновым

Врачи предостерегли москвичей об опасностях сильных морозов

Москвичи столкнулись с аллергией на холод из-за аномальных морозов

В столице стартовал новый сезон проекта "Музыка в метро"

Москвичи увидели световые столбы

Минувшая ночь в Москве была одной из самых холодных этой зимой

"Новости дня": участники "Московского долголетия" смогут изучать работу с нейросетями

До минус 17 градусов зафиксировано в Москве

ДТП произошло на 88-м километре МКАД в районе Северного Медведкова

Температура опустилась до минус 16 градусов в Москве

Народный артист России Юрий Чернов много лет назад приобрел в Солнцеве участок под дачу. Тогда он не мог представить, каким уютным и современным станет этот район на западе Москвы спустя десятилетия.

Как с появлением метро и Московских центральных диаметров (МЦД) сбылась долгожданная мечта жителей Солнцева? Почему именно в этом районе первой в стране появилась улица имени легендарного автора романа "Семнадцать мгновений весны" Юлиана Семенова?

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
