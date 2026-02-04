04 февраля, 11:30Город
"Мой район. Место встречи": район Солнцево с Юрием Черновым
Народный артист России Юрий Чернов много лет назад приобрел в Солнцеве участок под дачу. Тогда он не мог представить, каким уютным и современным станет этот район на западе Москвы спустя десятилетия.
Как с появлением метро и Московских центральных диаметров (МЦД) сбылась долгожданная мечта жителей Солнцева? Почему именно в этом районе первой в стране появилась улица имени легендарного автора романа "Семнадцать мгновений весны" Юлиана Семенова?
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".