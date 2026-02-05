Блины со сметаной и сгущенкой стали самыми популярными на Масленицу у россиян

Блины со сметаной и сгущенным молоком стали самыми популярными у россиян на Масленицу. Согласно результатам опроса, 80% жителей страны умеют печь блины, а каждый пятый использует для этого собственный фирменный рецепт.

На третьем месте по популярности оказались варенье, джем или повидло. Люди старше 65 лет чаще отдают предпочтение простым блинам со сливочным маслом, а среди респондентов старше 45 лет пользуется спросом красная икра.

