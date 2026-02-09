09 февраля, 17:45Город
Кулинарные мастер-классы по блинам пройдут на фестивале "Масленица" в Москве
На масленичных гуляниях в Москве гостей ждут не только традиционные угощения, но и познавательные мастер-классы. С 13 по 22 февраля на площадках проекта "Зима в Москве" всех желающих научат готовить блины с разнообразными начинками.
Кулинарные уроки станут частью обширной праздничной программы. Как отмечают туристы, праздничная программа в столице в этом году стала ярче и насыщеннее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.