Кулинарные мастер-классы по блинам пройдут на фестивале "Масленица" в Москве

На масленичных гуляниях в Москве гостей ждут не только традиционные угощения, но и познавательные мастер-классы. С 13 по 22 февраля на площадках проекта "Зима в Москве" всех желающих научат готовить блины с разнообразными начинками.

Кулинарные уроки станут частью обширной праздничной программы. Как отмечают туристы, праздничная программа в столице в этом году стала ярче и насыщеннее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.