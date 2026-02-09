Форма поиска по сайту

09 февраля, 17:45

Кулинарные мастер-классы по блинам пройдут на фестивале "Масленица" в Москве

Собянин доложил Путину о рекордном туристическом потоке в Москву

Собянин рассказал о применении инновационных технологий строительства в Москве

"Новости дня": темпы строительства жилья по программе реновации в Москве будут увеличены

"Деньги 24": цены на новостройки в Москве выросли почти на 40% за год

В Москве стартовал набор волонтеров для подготовки ко Дню Победы

Зоолог объяснил влияние резкого потепления на медведей

Эксперты рассказали о влиянии БКЛ на городскую транспортную систему

ФСБ опубликовала новые данные по делу о покушении на генерала Алексеева

Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

На масленичных гуляниях в Москве гостей ждут не только традиционные угощения, но и познавательные мастер-классы. С 13 по 22 февраля на площадках проекта "Зима в Москве" всех желающих научат готовить блины с разнообразными начинками.

Кулинарные уроки станут частью обширной праздничной программы. Как отмечают туристы, праздничная программа в столице в этом году стала ярче и насыщеннее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

