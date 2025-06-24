Врач Романенко: стакан чистой воды может избавить от головной боли

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Специальные упражнения и соблюдение питьевого режима помогут избавиться от головной боли без таблеток. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, головная боль нередко появляется, например, при проблемах с позвоночником, травмах, смене образа жизни, физической активности и эмоциональном напряжении.

"Зачастую спазмируются жевательные и височные мышцы. Поэтому иногда бывает сложно дотронуться до головы или причесаться", – рассказала врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук В таком случае можно выполнить следующее упражнение, которое облегчит состояние: положить одну руку на боковую часть головы, сверху положить вторую руку и надавить. Достаточно оставаться в таком положении 5 секунд, а затем повторить технику несколько раз с интервалами.

Есть еще одно упражнение: нужно положить одну руку на лоб, а другую – сверху и надавить, наклонив голову немного вперед. Также рекомендуется размять шейно-воротниковую зону, добавила врач в программе "Доктор 24".

Если упражнения не помогают, следует выпить стакан чистой воды. Нередко головная боль связана с обезвоживанием: в день рекомендовано употреблять по 0,4–0,5 миллилитра жидкости на килограмм тела (около 2–2,5 литра), посоветовала эксперт.

"Однако важно помнить: когда головная боль сопровождается тошнотой, пульсацией в висках и вызывает нарушение ритма сердца, это повод обратиться к врачу", – заключила Романенко.

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