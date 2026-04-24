Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 14:42

Наука

Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не раньше сентября

Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Сергеем Тетерятниковым отправят к Международной космической станции (МКС) не раньше середины сентября, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу NASA.

Кроме российского космонавта, на орбиту отправят американцев Люка Дилейни и Джессику Уоткинс, а также Джошуа Кутрика от Канадского космического агентства. В состав дублеров включили также еще одного представителя "Роскосмоса" Арутюна Кивиряна.

Ранее на космодроме Байконур собрали ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34". Ее планируют запустить 26 апреля.

"Прогресс МС-34" доставит на МКС 2,5 тонны грузов, включая новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС". Среди оборудования и расходных материалов также аппаратура для экспериментов.

наука

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика