Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не раньше сентября

Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Сергеем Тетерятниковым отправят к Международной космической станции (МКС) не раньше середины сентября, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу NASA.

Кроме российского космонавта, на орбиту отправят американцев Люка Дилейни и Джессику Уоткинс, а также Джошуа Кутрика от Канадского космического агентства. В состав дублеров включили также еще одного представителя "Роскосмоса" Арутюна Кивиряна.

Ранее на космодроме Байконур собрали ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34". Ее планируют запустить 26 апреля.

"Прогресс МС-34" доставит на МКС 2,5 тонны грузов, включая новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС". Среди оборудования и расходных материалов также аппаратура для экспериментов.

