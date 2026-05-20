Путин встретился с китайцем спустя 26 лет после совместного фото

Во время визита в Китай Владимир Путин встретился с Пэн Паем, с которым сфотографировался в Пекине в 2000 году во время первого государственного визита в КНР.

Тогда Пэн Паю было 10 лет, сейчас ему 36. После той встречи он выучил русский язык, окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет и после возвращения в Китай начал работать в родной провинции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.