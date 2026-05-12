Путин назвал ракету "Сармат" самым мощным комплексом в мире

Владимир Путин назвал ракету "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире. По словам президента, суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего западного аналога.

Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Дальность применения составляет свыше 35 тысяч километров. Характеристики по точности улучшены в 2 раза. Ракетный комплекс способен преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

