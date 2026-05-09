Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" завершили парад Победы

Российские пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" прошли строем над Красной площадью. Пролет был реализован в рамках воздушной части парада, проходящего в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пилоты боевых истребителей Су-30 и Миг-29 выполнили уникальную групповую фигуру высшего пилотажа, ставшую главной особенностью их совместных полетов – "Кубинский бриллиант". Парадный авиационный строй по традиции замыкали штурмовики Су-25, раскрасившие небо в цвета российского триколора.

