Торжественный прием прошел в Кремле после церемонии в Александровском саду

После церемонии в Александровском саду в Кремле состоялся традиционный торжественный прием для зарубежных гостей, которые прибыли на празднование Дня Победы. Владимир Путин лично встретил иностранных лидеров, а после выступил с небольшой речью.

Президент заявил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. Россия никогда не делила эту победу на свою и чужую и чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан и подпольщиков.

