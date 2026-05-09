Мэр Москвы назвал 9 Мая памятью о цене Победы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы. В своем обращении он заявил, что 9 Мая остается для жителей страны не просто памятной датой, а днем памяти о миллионах погибших и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

По словам мэра, жители России помнят разрушенные города и села, а также героев, которые защитили Москву, прошли Европу и подняли Знамя Победы над Рейхстагом. Он подчеркнул, что благодарность ветеранам и память о Победе вдохновляют людей на защиту родной страны, правды и справедливости.

