В России предложили увеличить скорость на дорогах с помощью ИИ

В России предложили увеличить скорость на дорогах с помощью искусственного интеллекта. Авторы инициативы из Национального автомобильного союза считают, что существующие ограничения зачастую необоснованно занижены, ведь сейчас автомобили стали безопаснее, а тормозные системы эффективнее.

Исправить эту ситуацию предлагают с помощью ИИ. Нейросеть проанализирует трафик, статистику аварийности и состояние дорог. Так можно будет безопасно повысить скоростной лимит.

