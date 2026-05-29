29 мая, 09:39

Транспорт

С 30 мая в ТиНАО изменятся три маршрута наземного транспорта

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 30 мая в ТиНАО изменятся три маршрута наземного транспорта. Изменения связаны с окончанием строительных работ, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он пояснил, что маршруты следования транспорта продлеваются и возвращаются на привычные улицы, где он ходил раньше.

Например, электробусы районного маршрута № 168 начнут ходить до села Красная Пахра после Солнечной улицы. Автобусы поедут по улицам Физической, Академика Черенкова и Академика Франка через ЖК "Легенда" и деревню Красную Пахру с заездом в обе стороны в Былово и Поляны.

В то же время социальные маршруты № 126 и 278 поедут по улицам Академика Черенкова и Академика Франка до Квантовой улицы после Октябрьского проспекта.

"По мере развития улично-дорожной инфраструктуры мы корректируем сеть маршрутов наземного транспорта столицы для удобства наших пассажиров. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", – подчеркнул Ликсутов.

Он также добавил, что для пассажиров поездки станут еще комфортнее.

Ранее сообщалось, что число поездок на наземном транспорте Москвы в будний день достигло 5 миллионов. Это стало рекордом с 2020 года. Такого результата получилось добиться благодаря комплексным мерам развития маршрутной и улично-дорожной сети. В частности, в столице открыто более 280 электробусных линий.

