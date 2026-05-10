Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 12:11

Транспорт

233 новых автобуса для пригородных маршрутов запустят в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Парк пригородных маршрутов Москвы пополнится 233 современными автобусами российского производства в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Сейчас машины работают на шести маршрутах проекта "Москва – область", по будням на которых совершается в среднем более 13 тысяч поездок. Новая техника повышает комфорт поездок в ближайшие городские округа Подмосковья", – сказал Ликсутов.

Техника полностью адаптирована для перевозки всех категорий пассажиров и ранее хорошо зарекомендовала себя на городских линиях. Сегодня в парках Мосгортранса эксплуатируется уже около двух тысяч таких машин.

Между тем Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) – CityMax-8. Он обслуживает маршрут № 44 "Станция "Пушкино" – Королев (проспект Космонавтов)".

Срок эксплуатации этого транспорта составляет 6 месяцев. В рамках испытаний эксперты планируют оценить работу транспорта в реальных условиях.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика