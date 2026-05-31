Более 7 тысяч пассажиров отправились в речные круизы из Москвы с начала сезона

Речные круизы остаются одним из самых популярных видов отпуска у москвичей. С начала сезона в путешествия по воде отправились уже более 7 тысяч пассажиров. Круизные компании предлагают свыше 100 маршрутов, а самыми востребованными остаются рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и по городам Золотого кольца.

Путешественников привлекает формат отдыха с экскурсионными программами, развлечениями на борту и возможностью посетить несколько городов за одну поездку. По словам любителей круизов, такой отдых позволяет познакомиться с историей и природой разных регионов страны, а также сочетать путешествие с комфортным проживанием на теплоходе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.