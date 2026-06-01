"Московский патруль": в столице провели рейд накануне Дня защиты детей

Столичные полицейские провели рейд по выявлению несовершеннолетних нарушителей накануне Дня защиты детей.

В районе Замоскворечье сотрудники ППС задержали 16-летнего юношу, распивавшего пиво в общественном месте. Позднее была обнаружена компания молодых людей 19 лет, куривших в парке, а также двое 14-летних подростков, использовавших электронные сигареты на детской площадке.

Все нарушители были доставлены в отдел для составления административных материалов. Теперь им грозят штрафы, а при систематических нарушениях – постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

