Мошенники стали использовать голосовое подтверждение в новых схемах

Мошенники стали использовать голосовое подтверждение в своих схемах. Аферисты представляются сотрудниками поликлиник, страховых компаний, операторов связи или государственных органов.

Они просят жертву повторить заранее подготовленную фразу, например о согласии на перенос данных. После этого человеку внушают, что его голос уже использовали для входа в сервисы или оформления документов.

