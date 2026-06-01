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01 июня, 09:15

Безопасность

Мошенники начали создавать групповые чаты с поддельными аккаунтами коллег и соседей

Мошенники начали создавать групповые чаты с поддельными аккаунтами коллег и соседей

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Мошенники начали создавать групповые чаты с поддельными аккаунтами. Они копируют имена и фото коллег, друзей и соседей жертвы и имитируют переписку, чтобы вызвать доверие.

Затем аферисты просят перейти по ссылке, назвать код из СМС-сообщения или установить приложение под предлогом проверки. Так злоумышленники могут получить доступ к банковским приложениям россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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