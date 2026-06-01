01 июня, 09:15Безопасность
Мошенники начали создавать групповые чаты с поддельными аккаунтами коллег и соседей
Мошенники начали создавать групповые чаты с поддельными аккаунтами. Они копируют имена и фото коллег, друзей и соседей жертвы и имитируют переписку, чтобы вызвать доверие.
Затем аферисты просят перейти по ссылке, назвать код из СМС-сообщения или установить приложение под предлогом проверки. Так злоумышленники могут получить доступ к банковским приложениям россиян.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.