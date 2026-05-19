Спасатель Щетинин предостерег от походов в лес в камуфляжной одежде

Заблудившийся на прогулке в шатурском лесу пожилой мужчина выжил после пяти суток без еды и воды. Как подготовиться к прогулке за грибами и ягодами в летний сезон так, чтобы избежать проблем, разбиралась Москва 24.

Пять суток без еды

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели и волонтеры нашли на территории муниципального округа Шатура 70-летнего мужчину, который выжил в лесу, проведя пять суток без еды и воды. Его обнаружили в 6 километрах от поселка в состоянии сильного истощения и обезвоживания.

На месте мужчине оказали первую помощь. После этого сотрудники поисково-спасательного поста ПСЧ-286 совместно с волонтерами отряда "ЛизаАлерт" вынесли пострадавшего из леса на носилках и передали бригаде скорой помощи.

На этом фоне заслуженный спасатель России Сергей Щетинин напомнил в разговоре с Москвой 24, что перед походом в лес за ягодами или грибами важно предупредить близких родственников о своей прогулке, оставив информацию о возможном местоположении.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России Перед тем как идти, нужно примерно понимать, что это за место, иметь карту. Должен быть заряженный телефон, желательно взять с собой пауэрбанк. Также в рюкзак стоит положить бутылку питьевой воды и питательный батончик.

Если человек страдает хроническими заболеваниями, то крайне важно взять с собой лекарства. Помимо этого, стоит положить с собой компас, который выручит в сложной ситуации, добавил эксперт.

Как найти выход

Потерявшись в лесу, ни в коем случае не стоит паниковать и хаотично бросаться куда-либо. В противном случае велик шанс уйти еще дальше, отметил Сергей Щетинин.

"Когда есть связь, нужно позвонить по номеру 112. Если у потерявшегося смартфон, надо постараться передать свои координаты, что даст возможность спасателям добраться быстрее и оказать помощь", – указал эксперт.

Если нельзя сделать звонок, то нужно прислушаться: вероятно, получится зафиксировать технологический звук, например, от железной дороги или проезжей части, после чего важно начать двигаться этом направлении, отметил Щетинин.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России При этом полагаться на какие-либо ориентиры довольно сложно. Лес бывает очень разный, и как только вы пройдете где-то, пролезете под деревом, через валежник, скорее всего, потеряете ориентир. Поэтому максимум стоит пользоваться существующими тропинками. В этой ситуации также выручит компас, но им нужно уметь пользоваться.

Перед тем как зайти в лес, важно определить с помощью компаса, где север и по какому азимуту (угол, показывающий направление движения к выбранному объекту относительно севера) начать движение. Эту цифру в градусах нужно запомнить. При обратной дороге необходимо просто выставить противоположный курс, объяснил спасатель.

Щетинин добавил, что в идеале стоит иметь при себе GPS-трекер: он запоминает весь путь, а после возвращает человека домой.

"Что касается экипировки, одежда на человеке должна быть яркая, не надо использовать камуфляж, потому что спасателям довольно сложно найти потерявшихся в нем", – предупредил специалист.

Также всегда существует вероятность, что человек может остаться в лесу на ночь. Поэтому стоит взять с собой специальное термозащитное одеяло, похожее на небольшой пакет, фонарик, зажигалку для костра и коврик, а еще положить в рюкзак нож и защиту от дождя.

