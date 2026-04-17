Эксперт Тихомиров рекомендовал искать первые сморчки в Одинцовском и Волоколамском округах

На территории парка "Лосинный остров" появились первые весенние грибы, сообщили эксперты. О том, какие разновидности можно собрать в лесах столичного региона уже сейчас и что стоит помнить о правилах "тихой охоты", расскажет Москва 24.

Важное звено экосистемы

Фото: MAX/"ФГБУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

На территории национального парка "Лосиный остров" появились первые весенние грибы: строчки и сморчки. Их обнаружили сотрудники экологического просвещения.





пресс-служба национального парка "Лосинный остров" Появление строчков и сморчков – верный признак того, что весна окончательно вступила в свои права. Эти грибы одними из первых реагируют на прогрев почвы и служат важным звеном экосистемы: они разлагают органику, обогащают почву и становятся пищей для некоторых лесных обитателей.

Вместе с тем администрация нацпарка предупредила, что на территории запрещено собирать растения, грибы и любые другие природные объекты. Согласно закону об особо охраняемых природных территориях (33 ФЗ РФ), нарушение влечет административную ответственность.

Ранее эксперты предположили, каким будет сезон "тихой охоты" в 2026 году. По словам кандидата географических наук, доцента департамента рационального природопользования Института экологии РУДН Ольги Полыновой весеннее таяние снега может спровоцировать грибной бум летом и осенью.





Ольга Полынова кандидат географических наук, доцент департамента рационального природопользования Института экологии РУДН Тающий снег глубоко увлажняет почву и подстилку, создавая стартовый запас влаги; решающую роль сыграет погода в конце апреля – мае: при периодических теплых дождях условия для массового роста будут почти идеальными.

Специалист подчеркнула, что точный прогноз станет известен ближе к концу весны. При благоприятном сценарии бум начнется в Подмосковье с классического летне-осеннего сезона: в конце июля – подберезовики, подосиновики и белые, в сентябре-октябре – пик для белых, рыжиков, груздей и осенних опят.

Грибное место

Автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров в беседе с Москвой 24 напомнил, что сморчок – самый ценный и достаточно редкий гриб Подмосковья.

По словам эксперта, сейчас он лишь начинает расти, но уже через неделю количество сморчков увеличится: отправляться за ними следует в осинники, а лучшими местами считаются окрестности Орехова-Зуева, Дмитровский, Одинцовский и Волоколамский округа.



Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала про грибы Иногда сморчок появляется и на дачных участках, например под яблонями. Там они образуют симбиоз с бактериями, которые питаются падалицей яблок. Садоводам, которые копают грядки под этими деревьями, стоит быть внимательными – там могут вырасти сморчки-пирамидки. Эти грибы съедобны, не требуют отваривания и не содержат ядовитых веществ. По своей ценности сморчок уступает в мире только трюфелю.

Тихомиров отметил, что на втором месте по ценности находится строчок гигантский, однако главное – не перепутать его со строчком обыкновенным, ведь, несмотря на схожесть названий, это совершенно разные грибы.

"Строчок обыкновенный имеет шляпку коричневато-рыжего или буро-красного оттенка с глубокими складками и извилинами. Ножка у него неправильной формы: короткая, морщинистая, бороздчатая, часто погружена в почву. Диаметр шляпки обычно 2–10 сантиметров, ее края соединены с ножкой. Кроме того, обыкновенный строчок содержит токсин гиромитрин, который может привести к отравлению", – рассказал специалист.

Он подчеркнул, что чем южнее растет гриб, тем больше в нем гиромитрина. Строчок обыкновенный чаще всего можно найти в сосновом лесу, однако иногда они попадаются и в смешанных.

"Строчок гигантский значительно крупнее: его шляпка может достигать 20–25 сантиметров в диаметре, а иногда и 30. Он вырастает до размеров с два мужских кулака. У гигантского строчка шляпка светлее, чем у обыкновенного, со складками более округлыми и мягкими. Ножка у него выраженно толще и практически перетекает в шляпку", – уточнил эксперт.

Этот гриб съедобен, однако перед употреблением его рекомендуется отварить: тщательно промыть под проточной водой, чтобы удалить песок, грунт и другие загрязнения, затем разрезать на части для равномерной обработки, довести до кипения в большом количестве воды (пропорция воды и грибов – примерно 5:1) и кипятить 10–15 минут. После этого воду нужно слить, а грибы промыть холодной водой, посоветовал специалист.

Чаще всего гигантский строчок растет в березовых рощах, возле поваленных деревьев, на гниющих стволах, в низинах и на богатых перегноем почвах. Его можно найти в лесах Щелковского и Волоколамского округов, в районе Егорьевска, недалеко от деревни Панино под Чеховом, а также в окрестностях Озернинского водохранилища в Рузском округе и в лесах Одинцовского и Дмитровского округов.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала про грибы Еще есть сморчковая шапочка, которая тоже уже появилась. Это родственник сморчка. Название "шапочка" объясняется тем, что низ шляпки никак не сращен с ножкой – она просто "надета" на полую ножку. Гриб абсолютно съедобный, но менее ценный, чем сморчок. Найти ее можно в лесах Шатуры, Ногинского, Клинского, Пушкинского и Дмитровского округов, а также в Горенском лесопарке Балашихи.

Он уточнил, что сморчковая шапочка растет на старых торфяниках, любит воду, торфяные канавки, но ее тоже нужно искать – среди молодых осин. Она встречается гораздо чаще, чем сморчок.

"Однако нужно быть внимательным: на онлайн-сайтах уже появились объявления о продаже сморчков, но почти все обманывают, выдавая сморчковые шапочки за сморчки и пользуясь тем, что люди не знают разницу", – заверил эксперт.

По словам специалиста, отличить их просто: у сморчка шляпка вытянутая и остроконечная, в нижней части она срастается с ножкой. При вертикальном разрезе гриб напоминает две пустотелые "лодочки". У сморчковой шапочки шляпка не остроконечная, чаще всего похожа на колокольчик, надетый на ножку. Она не прирастает к ножке своими краями, а отделена от нее.

Важно помнить, что у весенних грибов нет второй волны, в отличие от летних и осенних. Сезон продлится, предположительно, до середины майских праздников, максимум – до конца мая, заключил Тихомиров.

В свою очередь, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков в разговоре с Москвой 24 пояснил, что перед походом за грибами важно правильно подготовиться: главное, чтобы одежда была яркого цвета и бросалась в глаза.

Это важно в случае чрезвычайных ситуаций: например, если человек в камуфляже упадет и сломает ногу, его будет плохо видно издалека.





Максим Дьяков ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Кроме того, уже сейчас в столичном регионе начался сезон клещей, поэтому при выборе одежды стоит отдавать предпочтение плотным тканям. Все вещи стоит заправлять, чтобы не было голых участков тела: кофту в брюки, брюки в носки. Клещ ползет вверх, и, если все заправлено, он не сможет подползти к телу по внутренним складкам.

По словам специалиста, одежду также нужно дополнительно обработать специальными средствами от клещей.

"С собой лучше всего брать корзинку, а не полиэтиленовый пакет. Как бы ни шел прогресс, корзинка остается лучшей емкостью для сбора грибов, потому что она проветривается, и срезанные грибы за время похода не так сильно портятся", – посоветовал он.

Также стоит взять компас или навигатор, предварительно ознакомиться с картой местности, особенно если человек идет в лес впервые. Также Дьяков подчеркнул, что если есть какие-либо сомнения по поводу вида и безопасности найденных грибов, лучше их не срывать.