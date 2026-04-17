17 апреля, 18:14

Эксперт Тихомиров рекомендовал искать первые сморчки в Одинцовском и Волоколамском округах

Первые дары леса: какие весенние грибы уже можно найти в столичном регионе

На территории парка "Лосинный остров" появились первые весенние грибы, сообщили эксперты. О том, какие разновидности можно собрать в лесах столичного региона уже сейчас и что стоит помнить о правилах "тихой охоты", расскажет Москва 24.

Важное звено экосистемы

Фото: MAX/"ФГБУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

На территории национального парка "Лосиный остров" появились первые весенние грибы: строчки и сморчки. Их обнаружили сотрудники экологического просвещения.

Появление строчков и сморчков – верный признак того, что весна окончательно вступила в свои права. Эти грибы одними из первых реагируют на прогрев почвы и служат важным звеном экосистемы: они разлагают органику, обогащают почву и становятся пищей для некоторых лесных обитателей.
пресс-служба национального парка "Лосинный остров"

Вместе с тем администрация нацпарка предупредила, что на территории запрещено собирать растения, грибы и любые другие природные объекты. Согласно закону об особо охраняемых природных территориях (33 ФЗ РФ), нарушение влечет административную ответственность.

Ранее эксперты предположили, каким будет сезон "тихой охоты" в 2026 году. По словам кандидата географических наук, доцента департамента рационального природопользования Института экологии РУДН Ольги Полыновой весеннее таяние снега может спровоцировать грибной бум летом и осенью.

Тающий снег глубоко увлажняет почву и подстилку, создавая стартовый запас влаги; решающую роль сыграет погода в конце апреля – мае: при периодических теплых дождях условия для массового роста будут почти идеальными.
Ольга Полынова
кандидат географических наук, доцент департамента рационального природопользования Института экологии РУДН

Специалист подчеркнула, что точный прогноз станет известен ближе к концу весны. При благоприятном сценарии бум начнется в Подмосковье с классического летне-осеннего сезона: в конце июля – подберезовики, подосиновики и белые, в сентябре-октябре – пик для белых, рыжиков, груздей и осенних опят.

Грибное место

Фото: 123RF.com/syomaantonov

Автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров в беседе с Москвой 24 напомнил, что сморчок – самый ценный и достаточно редкий гриб Подмосковья.

По словам эксперта, сейчас он лишь начинает расти, но уже через неделю количество сморчков увеличится: отправляться за ними следует в осинники, а лучшими местами считаются окрестности Орехова-Зуева, Дмитровский, Одинцовский и Волоколамский округа.

Иногда сморчок появляется и на дачных участках, например под яблонями. Там они образуют симбиоз с бактериями, которые питаются падалицей яблок. Садоводам, которые копают грядки под этими деревьями, стоит быть внимательными – там могут вырасти сморчки-пирамидки. Эти грибы съедобны, не требуют отваривания и не содержат ядовитых веществ. По своей ценности сморчок уступает в мире только трюфелю.
Дмитрий Тихомиров
автор научно-популярного канала про грибы

Тихомиров отметил, что на втором месте по ценности находится строчок гигантский, однако главное – не перепутать его со строчком обыкновенным, ведь, несмотря на схожесть названий, это совершенно разные грибы.

"Строчок обыкновенный имеет шляпку коричневато-рыжего или буро-красного оттенка с глубокими складками и извилинами. Ножка у него неправильной формы: короткая, морщинистая, бороздчатая, часто погружена в почву. Диаметр шляпки обычно 2–10 сантиметров, ее края соединены с ножкой. Кроме того, обыкновенный строчок содержит токсин гиромитрин, который может привести к отравлению", – рассказал специалист.

Он подчеркнул, что чем южнее растет гриб, тем больше в нем гиромитрина. Строчок обыкновенный чаще всего можно найти в сосновом лесу, однако иногда они попадаются и в смешанных.

"Строчок гигантский значительно крупнее: его шляпка может достигать 20–25 сантиметров в диаметре, а иногда и 30. Он вырастает до размеров с два мужских кулака. У гигантского строчка шляпка светлее, чем у обыкновенного, со складками более округлыми и мягкими. Ножка у него выраженно толще и практически перетекает в шляпку", – уточнил эксперт.

Этот гриб съедобен, однако перед употреблением его рекомендуется отварить: тщательно промыть под проточной водой, чтобы удалить песок, грунт и другие загрязнения, затем разрезать на части для равномерной обработки, довести до кипения в большом количестве воды (пропорция воды и грибов – примерно 5:1) и кипятить 10–15 минут. После этого воду нужно слить, а грибы промыть холодной водой, посоветовал специалист.

Чаще всего гигантский строчок растет в березовых рощах, возле поваленных деревьев, на гниющих стволах, в низинах и на богатых перегноем почвах. Его можно найти в лесах Щелковского и Волоколамского округов, в районе Егорьевска, недалеко от деревни Панино под Чеховом, а также в окрестностях Озернинского водохранилища в Рузском округе и в лесах Одинцовского и Дмитровского округов.

Еще есть сморчковая шапочка, которая тоже уже появилась. Это родственник сморчка. Название "шапочка" объясняется тем, что низ шляпки никак не сращен с ножкой – она просто "надета" на полую ножку. Гриб абсолютно съедобный, но менее ценный, чем сморчок. Найти ее можно в лесах Шатуры, Ногинского, Клинского, Пушкинского и Дмитровского округов, а также в Горенском лесопарке Балашихи.
Дмитрий Тихомиров
автор научно-популярного канала про грибы

Он уточнил, что сморчковая шапочка растет на старых торфяниках, любит воду, торфяные канавки, но ее тоже нужно искать – среди молодых осин. Она встречается гораздо чаще, чем сморчок.

"Однако нужно быть внимательным: на онлайн-сайтах уже появились объявления о продаже сморчков, но почти все обманывают, выдавая сморчковые шапочки за сморчки и пользуясь тем, что люди не знают разницу", – заверил эксперт.

По словам специалиста, отличить их просто: у сморчка шляпка вытянутая и остроконечная, в нижней части она срастается с ножкой. При вертикальном разрезе гриб напоминает две пустотелые "лодочки". У сморчковой шапочки шляпка не остроконечная, чаще всего похожа на колокольчик, надетый на ножку. Она не прирастает к ножке своими краями, а отделена от нее.

Важно помнить, что у весенних грибов нет второй волны, в отличие от летних и осенних. Сезон продлится, предположительно, до середины майских праздников, максимум – до конца мая, заключил Тихомиров.

В свою очередь, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков в разговоре с Москвой 24 пояснил, что перед походом за грибами важно правильно подготовиться: главное, чтобы одежда была яркого цвета и бросалась в глаза.

Это важно в случае чрезвычайных ситуаций: например, если человек в камуфляже упадет и сломает ногу, его будет плохо видно издалека.

Кроме того, уже сейчас в столичном регионе начался сезон клещей, поэтому при выборе одежды стоит отдавать предпочтение плотным тканям. Все вещи стоит заправлять, чтобы не было голых участков тела: кофту в брюки, брюки в носки. Клещ ползет вверх, и, если все заправлено, он не сможет подползти к телу по внутренним складкам.
Максим Дьяков
ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ

По словам специалиста, одежду также нужно дополнительно обработать специальными средствами от клещей.

"С собой лучше всего брать корзинку, а не полиэтиленовый пакет. Как бы ни шел прогресс, корзинка остается лучшей емкостью для сбора грибов, потому что она проветривается, и срезанные грибы за время похода не так сильно портятся", – посоветовал он.

Также стоит взять компас или навигатор, предварительно ознакомиться с картой местности, особенно если человек идет в лес впервые. Также Дьяков подчеркнул, что если есть какие-либо сомнения по поводу вида и безопасности найденных грибов, лучше их не срывать.

