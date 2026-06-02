02 июня, 11:54Шоу-бизнес
Певица Карпентер получила временный охранный ордер из-за сталкера в Лос-Анджелесе
Фото: Getty Images/WireImage/Bryson
Певица Сабрина Карпентер получила временный охранный ордер из-за сталкера в Лос-Анджелесе, сообщает NBC со ссылкой на решение суда.
Артистка обратилась в суд из-за того, что 31-летний Уильям Эпплгейт начал следить за ней – примерно с 20 апреля он парковал свою машину в районе, где жила певица. Кроме того, 23 мая он подъехал к дому Карпентер и попытался открыть входную дверь. Охранник пытался его остановить, однако сталкер его ударил.
В тот же день полицейское управление передало дело о незаконном проникновении на территорию артистки в прокуратуру, чтобы определить, следует ли предъявлять мужчине обвинение. Слушание назначено на 18 июня.
Эпплгейту также запретили находиться в пределах 100 ярдов, то есть 91 метра, от певицы, а также ее сестры Сары Карпентер и ее партнера. Они проживают в районе Лос-Анджелеса Голливудские холмы.
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