Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 19:15

Общество

В департаменте образования Москвы напомнили о правилах приема в 10-й класс после ОГЭ

В департаменте образования Москвы напомнили о правилах приема в 10-й класс после ОГЭ

"Новости дня": три школы в Таганском районе Москвы реконструируют по программе "Моя школа"

Рособрнадзор отметил улучшение результатов ЕГЭ в 2026 году

Свыше 620 тысяч бюджетных мест будет доступно абитуриентам в российских вузах

Российские школьники стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ естественно-научные предметы

Сергей Собянин: три исторические школы обновят в Таганском районе

Около 1,5 млн абитуриентов могут стать студентами российских вузов

Московские школьники набрали рекордные баллы по двум предметам ЕГЭ

В столичных школах искусств начался дополнительный набор на новый учебный год

Приемная кампания стартовала в российских вузах и колледжах

Школы обязаны зачислять в 10-й класс учеников, набравших минимальный проходной балл по результатам ОГЭ. Об этом заявили в столичном департаменте образования.

Каждая школа может устанавливать свой средний балл для поступления, но не вправе проводить дополнительные испытания, если экзамены сданы успешно.

Девятиклассники также могут улучшить оценки. Для этого до 25 июня (математика) и до 27 июня (другие предметы) доступна специальная диагностика на сайте Московского центра качества образования.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоАлексей Лазаренко

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика