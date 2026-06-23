В департаменте образования Москвы напомнили о правилах приема в 10-й класс после ОГЭ

Школы обязаны зачислять в 10-й класс учеников, набравших минимальный проходной балл по результатам ОГЭ. Об этом заявили в столичном департаменте образования.

Каждая школа может устанавливать свой средний балл для поступления, но не вправе проводить дополнительные испытания, если экзамены сданы успешно.

Девятиклассники также могут улучшить оценки. Для этого до 25 июня (математика) и до 27 июня (другие предметы) доступна специальная диагностика на сайте Московского центра качества образования.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.