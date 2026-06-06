Мошенники в РФ стали обманывать абитуриентов о зачислении в престижные вузы

Мошенники в РФ обманывают абитуриентов, обещая им зачисление в престижные вузы и колледжи страны. Фиктивные агентства по поступлению за вознаграждение от 50 до 300 тысяч рублей обещают гарантированное зачисление. Получив деньги, они исчезают или ссылаются на "изменение условий".

Также у злоумышленников популярна схема с продажей "целевых направлений" в университетах. Мошенники предлагают оформить целевое направление от крупной компании за 30–80 тысяч рублей – такие документы, в итоге оказываются поддельными.

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