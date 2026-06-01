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01 июня, 22:45

Безопасность

Омбудсмен Ярославская назвала доверие в семье основой защиты детей от мошенников

Омбудсмен Ярославская назвала доверие в семье основой защиты детей от мошенников

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Дети остаются одной из самых уязвимых групп для мошенников. Причем главные угрозы для них исходят из интернета, заявила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Она отметила, что злоумышленники могут длительно воздействовать на ребенка и склонять его к передаче денег или ценных вещей. Поэтому, подчеркнула Ярославская, основой безопасности становятся доверительные отношения между родителями и детьми, которые позволяют вовремя заметить угрозу и предотвратить обман.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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