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02 сентября, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": сотрудники Росгвардии и МЧС отрабатывают учения в школах

"Безопасный город": сотрудники Росгвардии и МЧС отрабатывают учения в школах

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Сотрудники Росгвардии и МЧС всегда на страже порядка и регулярно отрабатывают навыки на совместных тренировках. Их работа – часть регулярных тренировок Росгвардии, которую бойцы проводят в образовательных учреждениях столицы. Объекты специфические, со своими нюансами, которые силовики обязаны знать.

По замыслу организаторов учений, визитеры в масках врываются в кабинет директора школы, когда тот проводит педсовет. Руководитель в такие моменты обязан действовать согласно плану. Сейчас пример демонстрирует директор школы, на территории которой проходят тренировка. Он нажимает на кнопку экстренного вызова – звучит сигнал тревоги. В считанные минуты на место прибывают наряды Росгвардии. Бойцы в бронежилетах и касках, с оружием в руках поднимаются к кабинету на втором этаже.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоВлада Егорова
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