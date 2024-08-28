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28 августа, 17:45

Город

На московские дороги нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно: дети!"

На московские дороги нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно: дети!"

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На дороги Москвы нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно: дети!". В преддверии 1 сентября разметку обновили возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов.

Также все лето в столице велась акция "Безопасный путь в школу". В ней участвовали сами москвичи, сотрудники ЦОДД, полиция и представители власти. Они оценивали, насколько маршруты учеников до школы безопасны и удобны. По данным организаторов акции, 140 замечаний уже исправлены. До 1 сентября осталось исправить 39.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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