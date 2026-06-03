"Московский патруль": сотрудники ДПС провели рейд "Пешеходный переход" в столице

Сотрудники ДПС провели общегородской рейд "Пешеходный переход" в Москве. Полицейские ловили нарушителей, переходящих дорогу на красный сигнал светофора или в неположенном месте.

Только за прошлую неделю в столице сбили 82 пешехода. В то же время, по данным ЦОДД, количество таких аварий в первом квартале 2026 года сократилось на 12%, в том числе благодаря профилактическим рейдам.

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