17 июня, 11:45Мэр Москвы
Собянин рассказал, какой станет обновленная музыкальная школа имени Кабалевского
В Москве проведут реконструкцию здания детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.
Здание расположено в Тверском районе на улице Палиха. После реконструкции площадь школы увеличится, одним из ключевых элементов проекта станет масштабное остекление фасада.
В обновленном здании появятся классы музыкального, хореографического и изобразительного искусства, а также звукозаписывающая и художественная студии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.