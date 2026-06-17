Собянин рассказал, какой станет обновленная музыкальная школа имени Кабалевского

В Москве проведут реконструкцию здания детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Здание расположено в Тверском районе на улице Палиха. После реконструкции площадь школы увеличится, одним из ключевых элементов проекта станет масштабное остекление фасада.

В обновленном здании появятся классы музыкального, хореографического и изобразительного искусства, а также звукозаписывающая и художественная студии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.