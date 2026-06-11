Собянин и Кириенко посетили спортивно-патриотический лагерь для детей "Кутузов"

Сергей Собянин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провели встречу с участниками первой смены в детском спортивно-патриотическом палаточном лагере "Кутузов" вблизи села Успенского.

Всего в этом сезоне для школьников подготовлено шесть двухнедельных смен. Дети изучают основы инженерной и тактической подготовки, топографию и полевую медицину, учатся ориентироваться на местности и управлять беспилотниками.

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