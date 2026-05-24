Реконструкция Останкинского путепровода началась в Москве

Реконструкция Останкинского путепровода началась на северо-востоке Москвы. Ограничения движения на участке Шереметьевской улицы продлятся до конца 2027 года. Вместо шести опор в путепроводе будет одна, вся конструкция станет жестче.

Член Союза пассажиров Юрий Аралов сообщил, что он построен в советское время и пришел в негодность, также идет строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, что требует расширения места под мостом.

